عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالنشا.. وصفات مختلفة

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس المقرمشة

تعد البطاطس من الأكلات التي يفضلها الجميع، وخاصة الأطفال فهي من الأكلات اللذيذة والشهية، والتي يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة في المنزل.

وإليكم أبرز الطرق المختلفة لـ تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل..

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق

مقادير اقراص البطاطس المقرمشة


نصف كيلو بطاطس مقشرة 

2 ملعقة كبيرة دقيق 

بيضة 

ملعقة بصل بودرة 

رشة جوز الطيب 

ملح 

فلفل 

2 مكعب زبدة 

2 ملعقة زيت  

التزيين

2 حزمة شبت

 
طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة


* ابشري البطاطس وضعيها في إناء ثم اعصريها جيدا من الماء الزائد

* ضيفي الدقيق والبيضة واعجنيهم جيدا حتى تشعري بقوام العجينة مثل الطعمية

* تبليها بالملح والفلفل ورشة من جوز الطيب والبصل البودرة وقلبيهم جيدا

* احضري طاسة وضعي بها مكعبين من الزبدة مع قليل من الزيت

* شكلي عجينة البطاطس حسب الرغبة كور او اصابع ثم اقليها في الزبدة حتى تصبح لونها ذهبي من الجهتين

* قدميها ساخنة وزينيها بالشبت المفروم

 

طريقة عمل كب كيك الكمثرى خطوة بخطوة

طريقة عمل سلطة الفاصوليا بـ الدجاج.. خطوة بخطوة


 

طريقة عمل البطاطس الكرسبي

مقادير البطاطس المقرمشة


1 كوب دقيق أرز 

ثلاثة أرباع كوب دقيق حمص 

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم 

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

3 فلفل حار أخضر 

عصير ١ ليمون 

ملح 

4 بطاطس  شرائح رفيعة

ربع ملعقة صغيرة كركم 

أوراق كزبرة مفروم ناعم 

زيت للقلي


طريقة تحضير البطاطس المقرمشة


* يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء

* تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي

* تصفى من الزيت وتقدم

 

بأسهل وصفة .. طريقة عمل كفتة الجمبرى مع الشيف توتا مراد

بالخطوات .. طريقة عمل التراميسو مع الشيف نورهان ميشيل

 

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالخل

مقادير أقراص البطاطس المقرمشة


نصف كيلو بطاطس مبشورة 

خل

2 ملعقة كبيرة دقيق 

بيضة 

ملعقة بودرة بصل 

ملح 

فلفل 

زيت ذرة

رشة جوزة الطيب 


طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة


* اعصري البطاطس المبشورة جيد جدا من الماء والخل

* ضيفي الدقيق و البيضة و بودرة البصل و ملح و فلفل و جوزة الطيب

* شكليه اقراص و حمريه على الجهتين في قليل من زيت ذرة مع الزبدة في طاسة و قدميه

 

 

طريقة عمل البطاطس المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق تحضير البطاطس المقرمشة طريقة عمل البطاطس الكرسبي طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالخل

ترشيحاتنا

تخفيف حبس"سائق حادث الكريمات" لـ3 سنوات في مصرع 20 شخصًا وإصابة 3

الإمام الأكبر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند

الكنيست الإسرائيلي يحدد موعدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

مجمع البحوث الإسلامية يعقد اختبارات ومقابلات لاختيار أمناء الفتوى

الزمالك ينفي التفاوض مع إيزي إيميكا لاعب المصري

القرش: بركة غليون وشرق بورسعيد مشروعات استزراع سمكي تؤمن غذاء المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فنانون وشخصيات عامة يلتقطون الصور التذكارية مع محمد صلاح في العلمين|شاهد

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وزير الكهرباء يلتقي دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار|صور

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ