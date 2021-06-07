طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالنشا.. وصفات مختلفة

تعد البطاطس من الأكلات التي يفضلها الجميع، وخاصة الأطفال فهي من الأكلات اللذيذة والشهية، والتي يمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة في المنزل.

وإليكم أبرز الطرق المختلفة لـ تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل..

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق

مقادير اقراص البطاطس المقرمشة



نصف كيلو بطاطس مقشرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

بيضة

ملعقة بصل بودرة

رشة جوز الطيب

ملح

فلفل

2 مكعب زبدة

2 ملعقة زيت

التزيين

2 حزمة شبت



طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة



* ابشري البطاطس وضعيها في إناء ثم اعصريها جيدا من الماء الزائد

* ضيفي الدقيق والبيضة واعجنيهم جيدا حتى تشعري بقوام العجينة مثل الطعمية

* تبليها بالملح والفلفل ورشة من جوز الطيب والبصل البودرة وقلبيهم جيدا

* احضري طاسة وضعي بها مكعبين من الزبدة مع قليل من الزيت

* شكلي عجينة البطاطس حسب الرغبة كور او اصابع ثم اقليها في الزبدة حتى تصبح لونها ذهبي من الجهتين

* قدميها ساخنة وزينيها بالشبت المفروم





طريقة عمل البطاطس الكرسبي

مقادير البطاطس المقرمشة



1 كوب دقيق أرز

ثلاثة أرباع كوب دقيق حمص

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 فلفل حار أخضر

عصير ١ ليمون

ملح

4 بطاطس شرائح رفيعة

ربع ملعقة صغيرة كركم

أوراق كزبرة مفروم ناعم

زيت للقلي



طريقة تحضير البطاطس المقرمشة



* يخلط دقيق الحمص مع دقيق الأرز وعصير الليمون والجنزبيل والثوم والفلفل الحار والملح والكركم والقليل من الماء

* تغمس شرائح البطاطس في الخليط وتحمر في زيت ساخن للحصول على لون ذهبي

* تصفى من الزيت وتقدم

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالخل

مقادير أقراص البطاطس المقرمشة



نصف كيلو بطاطس مبشورة

خل

2 ملعقة كبيرة دقيق

بيضة

ملعقة بودرة بصل

ملح

فلفل

زيت ذرة

رشة جوزة الطيب



طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة



* اعصري البطاطس المبشورة جيد جدا من الماء والخل

* ضيفي الدقيق و البيضة و بودرة البصل و ملح و فلفل و جوزة الطيب

* شكليه اقراص و حمريه على الجهتين في قليل من زيت ذرة مع الزبدة في طاسة و قدميه