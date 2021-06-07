عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة المليون.. هاري وميجان يكسرون العادات الملكية بـ مولد ليليبيت ديانا

صدى البلد

بجملة القواعد والعادات والتقاليد الملكية التي كسرها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل منذ زواجهما، كسر دوق ودوقة ساسكس التقاليد الملكية المتعلقة بالولادة للمرة الثانية مع وصول ابنتهما الجديدة"ليليبيت ديانا".

عندما أنجبت ميجان ماركل أرشي في مايو 2019 ، لم يتم الإعلان عن مولده لمدة ثلاثة أيام ، بينما هذه المرة بقيت أخبار مولد ليليبت سراً لمدة يومين.

txt

حذف لقب الأمير هاري من معرض الأميرة ديانا.. لهذا السبب

txt

تفاصيل الحالة الصحية لـ زوجة الأمير هاري ميجان ماركل بعد ولادة طفلتها

في إعلان صدر يوم الأحد ، شارك السكرتير الصحفي لـ ميجان الأخبار السارة بأن الدوقة البالغة من العمر 39 عامًا أنجبت ابنة وسميت بـ "ليليبيت ديانا"، يوم الجمعة في كاليفورنيا وأن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة وبصحة جيدة.

ستعرف ليليبيت باسم ليلي وسُميت على اسم جدتها الكبرى ، صاحبة الجلالة الملكة "إليزابيث الثانية"، في حين أن ديانا هي تكريم لجدة ليلي الراحلة ، أميرة ويلز ، التي توفيت في عام 1997.

txt

بعد ولادة طفلة هاري وميجان.. سبب إطلاق اسم ليليبيت على الملكة إليزابيث

txt

من الذي لا يريد مقابلة الملكة.. بايدن وقرينته يستعدان للقاء اليزابيث الثانية


وُلد الأطفال الملكيون تقليديًا في المنزل - إلى أن اختارت الأميرة ديانا أن تنجب ابنيها ويليام وهاري في جناح ليندو في الثمانينيات ، وهو أمر تبعه ابنها ويليام مع أطفاله الثلاثة.

الامير هاري ميجان ماركل دوقة ساسكس ليليبيت ديانا التقاليد الملكية

موضوعات متعلقة

هلاوس وموتى.. مرض غامض يصيب الدماغ وينهي حياة المرضى

حذف لقب الأمير هاري من معرض الأميرة ديانا.. لهذا السبب

تكريما للأميرة ديانا.. سر اختيار الأمير هاري لاسم ابنته

المجلس الثقافي البريطاني يطلق حملة عالمية لمواجهة الطوارئ المناخية

هتموتي خلال 24 ساعة.. القدر ينجي طفلة مصابة بمرض نادر من توقعات طبيب

ترشيحاتنا

تخفيف حبس"سائق حادث الكريمات" لـ3 سنوات في مصرع 20 شخصًا وإصابة 3

الإمام الأكبر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند

الكنيست الإسرائيلي يحدد موعدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

مجمع البحوث الإسلامية يعقد اختبارات ومقابلات لاختيار أمناء الفتوى

الزمالك ينفي التفاوض مع إيزي إيميكا لاعب المصري

القرش: بركة غليون وشرق بورسعيد مشروعات استزراع سمكي تؤمن غذاء المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

فنانون وشخصيات عامة يلتقطون الصور التذكارية مع محمد صلاح في العلمين|شاهد

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وزير الكهرباء يلتقي دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار|صور

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ