للمرة المليون.. هاري وميجان يكسرون العادات الملكية بـ مولد ليليبيت ديانا

بجملة القواعد والعادات والتقاليد الملكية التي كسرها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل منذ زواجهما، كسر دوق ودوقة ساسكس التقاليد الملكية المتعلقة بالولادة للمرة الثانية مع وصول ابنتهما الجديدة"ليليبيت ديانا".

عندما أنجبت ميجان ماركل أرشي في مايو 2019 ، لم يتم الإعلان عن مولده لمدة ثلاثة أيام ، بينما هذه المرة بقيت أخبار مولد ليليبت سراً لمدة يومين.

في إعلان صدر يوم الأحد ، شارك السكرتير الصحفي لـ ميجان الأخبار السارة بأن الدوقة البالغة من العمر 39 عامًا أنجبت ابنة وسميت بـ "ليليبيت ديانا"، يوم الجمعة في كاليفورنيا وأن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة وبصحة جيدة.

ستعرف ليليبيت باسم ليلي وسُميت على اسم جدتها الكبرى ، صاحبة الجلالة الملكة "إليزابيث الثانية"، في حين أن ديانا هي تكريم لجدة ليلي الراحلة ، أميرة ويلز ، التي توفيت في عام 1997.



وُلد الأطفال الملكيون تقليديًا في المنزل - إلى أن اختارت الأميرة ديانا أن تنجب ابنيها ويليام وهاري في جناح ليندو في الثمانينيات ، وهو أمر تبعه ابنها ويليام مع أطفاله الثلاثة.