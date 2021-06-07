فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون اثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس نقل عام، مساء الأحد، بطريق الخارجة – بلاط في محافظة الوادي الجديد.

حادث اتوبيس الخارجة

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات الخارجة والداخلة لاستقبال مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم بالكيلو٦٥ بطريق تنيدة - الداخلة بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كواليس حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمحافظة الوادي الجديد من خلال الفيديوجراف التالي.