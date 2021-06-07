شاهد.. ظهور كاديلاك ليريك موديل 2023 منذ عام 2017 برسوم هندسية

أعلنت العلامة التجارية كاديلاك الكشف عن النموذج الأولي لسيارة ليريك الكهربائية في عام 2020، ثم في أبريل الماضي من هذا العام ، تم الإنتاج النسخة الإنتاجية للسيارة .

وتعتبر السيارة ليريك الكهربائية موديل عام 2021 ، ذات تصميم مختلف كليا عن باقى سيارات شركة كاديلاك ، ولكن نشر حساب مجموعة شركة جنرال موتورز الام ، صور لرسم مبكرا يقال انه للسيارة ذاتها .

وأوضحت شركة جنرال موتورز على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام الخاص بعض الصور لتصميم السيارة ليريك الكهربائية للمصمم العالمي تشو فانغ المصمم الإبداعي الرئيسي في كاديلاك.

وقال تشو فانغ ، انه تم إجراء هذا الرسم التخطيطي في عام 2017، والذي يتناسب بطريقة ما مع الجدول الزمني الذي تنتمي إليه السيارات الكهربائية عالية الركوب.

واكد على ذلك خبراء السيارات بسبب اللمسات المثلثية الموجودة على زوايا التصميم، و السقف الأملس الموجود بالرسم ، و خط سقف نموذج إنتاج ليريك.

أكدت شركة صناعة السيارات كاديلاك ، أن النموذج الأولي للسيارة ليريك الكهربائية مكتمل بنسبة 85 في المائة، لذا قد تكون هناك تغييرات في الشكل النهائي المقرر طرحها في عام 2023.

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارات كاديلاك ستأتي بشاشة LED قطرها 33 بوصة بمليار لون غير مسبوقة بطراز الإنتاج النهائي.