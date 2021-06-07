وزير الرياضة يصطحب رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في جولة تفقدية بإستاد القاهرة

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في جولة تفقدية بإستاد القاهرة الدولي، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.



وعقب لقاء اليوم والذي جمع بين وزير الشباب والرياضة ورئيس (الوادا)، تم الاتفاق على إنشاء اول مركز إقليمي في افريقيا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" في مصر، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي في ضوء الدعم والرعاية للقيادة السياسية والتي أثمرت عن نجاحات عديدة على كافة الأصعدة.

من جانبه، أشاد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بالبنية الإنشائية الرياضية داخل مصر والتي جعلت مصر قبلة للاتحادات الرياضية الدولية لإقامات البطولات الدولية بعد نجاح تنظيم مصر لبطولة اليد وغيرها من البطولات في ظل عزوف الدول عن استقبال البطولات في ظل جائحة كورونا.



وتضمنت الجولة التفقدية مجمع حمام السباحة وملعب استاد القاهرة الدولي، كما تضمنت المشاركة في افتتاح صالات الرماية والسلاح المستضيفة لمنافسات بطولة الخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبيا طوكيو .2021