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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يناقش اليوم مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

 تناقش الجلسة العاملة لمجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يأتي ذلك فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 ميلون دولار أمريكي ، الموقع بتاریخي ۲۰۲۱/۱/۲۰ و ۲۰۲۱ / ۱ / ۲۱ ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 .

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ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير 2021.

المشروعات المتوسطة والصغيرة التأمين الصحي القطاع الخاص جمهورية مصر العربية مشروع قانون البنك الدولي الشئون الصحية مليون دولار جنة الخطة والموازنة

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