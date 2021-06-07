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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أنواع من الألم تصيبك عند ارتفاع مستوى السكر في الدم

4 أنواع من الألم
4 أنواع من الألم تصيبك عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم

غالبا ما يكون داء السكري النوع 2، غير محسوس في البداية بسبب أن ارتفاع السكر في الدم يستغرق بعض الوقت حتى يصبح واضحا ويحدث آثاره الضارة على الجسم.

 

ووفقا لما جاء فى موقع “Express”، يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى الشعور بـ 4 أنواع مختلفة من الألم.
 

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ماذا يعنى السكرى النوع 2 

ويدل داء السكري النوع الثانى على أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا بشكل جيد مما يهدد صحة الإنسان بمخاطر عديدة. 

 

ويسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مستمر في تلف فى الجسم ومن العلامات التحذيرية الأكثر حدة تلف الأعصاب، ويمكن أن يسبب الاعتلال العصبي المحيطي أنواعا مميزة من الألم.

أسباب وأنواع الألم 

وذكر موقع “ Mayo Clinic” أن الجهاز العصبي المحيطي يرسل معلومات حسية من الدماغ والحبل الشوكي لباقي أجزاء الجسم، وعندما تتلف هذه الأعصاب غالبا ما يتسبب ذلك فى الشعور بالألم.

 

ويكون هذا الألم من أحد الأنواع الأربعة فإما الخفقان أو الحاد أو الإحساس بالوخز أو الاحتراق، ويعد النظام الغذائي مفتاح مهم لتنظيم مستويات السكر في الدم.

نصائح غذائية 

وطبقا لما جاء فى موقع Diabetes.co.uk فإن شرب المزيد من الماء يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن المهم أيضا مراقبة تناولك للأطعمة التى يمكن أن تتسبب فى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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