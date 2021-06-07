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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السيسي يقود مصر لجمهورية جديدة قوامها الاقتصاد القوي ومواكبة العصر

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

وصف النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، الانجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي، طوال السنوات الماضية بأنها تؤسس لجمهورية جديدة، قائمة على مشاريع اقتصادية عملاقة ومواكبة للعصر في مختلف التحديات.

 

وأضاف عباس في تصريحات له اليوم، أنه طوال السنوات الماضية اختفت من مصر تماما مشاكل الطاقة والوقود والبنزين والعملة الصعبة والبوتاجاز وقضايا الخبز وغيرها من القضايا والأزمات التي كانت تؤرق المواطن المصري طيلة السنوات الماضية.

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وأشار عضو مجلس النواب الى ان الأحلام تفجرت داخل البلد من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة والعاصمة الادارية ومشروع المليون ونصف فدان والمشروع القومي للطرق والبنية التحتية الهائلة وغيرها من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات ومشروع الاسكان الاجتماعي، لبناء مليون وحدة سكنية وغيرها.

 

وشدد النائب، على ان هذا كله يضاف الى عمل سياسي شاق استطاع به الرئيس السيسي ان يستعيد هيبة مصر ومكانتها الاقليمية وأن تكون مصر قوة اقليمية كبرى ذات نفوذ.

 

وأشار نائب الجيزة الى ان كل ما تحقق، يؤكد أن مصر تخطو نحو جمهورية جديدة قوامها الاقتصاد القوي ومواكبة العصر وتجاوز كل التحديات.

الرئيس السيسي مجلس النواب العاصمة الادارية قناة السويس الإسكان الاجتماعي

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