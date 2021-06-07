محافظ الإسماعلية يكشف تفاصيل تسريب امتحان الإعدادية وقرار الإلغاء

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعلية، أنه تم تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعلية اليوم، وتم اكتشاف التسريب في تمام الساعة الـ8 صباحًا، كما أن عملية التسريب تمت في المطبعة أو نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، مشددًا على أنه تم إحالة الواقعة للنيابة لتتخذ الإجراءات.

وأضاف "بشارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الامتحان تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت نسخة منه لمديرية التربية والتعليم والتي أكدت على أن هذه النسخة أصلية للامتحان، منوهًا إلى أنه لم يتأخذ أي قرار سريع وانتظر الانتهاء من الامتحان وألغاه حتى لا يحدث بلبله في اللجان، وإجراء الامتحان يوم غدًا بوضع أسئلة جديدة.

وأوضح أنه اتخذ قرار بإلغاء الامتحان وإلغاء نتيجته وإعادته على الطلاب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إلغاء سبب الامتحان لوصوله لبعض الطلاب قبل بدأ الامتحان ولن يكون هناك تكافئ فرص، كما أنه بم يسمح بوجود خلل في تنفيذ القانون أو تقنين التسريب، منوهًا على أنه حدث تجمهر من قبل بعض الطلاب وأولياء الأمور بعد قرار الإلغاء، وما تم التحفظ عليهم 10 طلاب وتم الإفراج عن جميع الطلاب وسيجرون الامتحان.