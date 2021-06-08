زوج يعاقب زوجته بالطلاق لوضعها أنثى ويرفض نسب الطفلة له في الأقصر.. شاهد

"لما قالوا ده ولد، اتشد ضهرى واتسند.. ولما قالوا دى بنية، مالت الحيطة عليا" هذه الكلمات لأغنية من أغاني الصعيد التي توضح أسوأ العادات والتقاليد التي تمارس ضد المرأة في بعض القرى، ومن أهمها ضرورة إنجابها للذكور دون الإناث.



والأقصر شأنها شأن باقي محافظات الصعيد فى تمسكها بالعادات والأعراف بالرغم من تواجد زوارها الأجانب من كل أنحاء العالم بها، نجدها ما زالت محتفظة بهذه العادات.

وفى السطور التالية نسرد لكم قصة أب أنجبت زوجته طفلة فعاقبها بالطلاق ورفض نسب الطفلة لاسمه.

بدموع جارفة بدأت شيماء سيد فؤاد، المقيمة بمدينة الطود جنوب الأقصر، قصتها قائلة: "أصبت بمرض السرطان فى ريعان شبابي وتلقيت العلاج بمعهد أورام أسوان، وأراد الله أن يتم شفائي، وذكر لي الأطباء وقتها أنني إذا تزوجت فإن فرص حملي ضعيفة بسبب الغدة الدرقية، ويشاء القدر أن أتزوج من رجل متزوج ولديه ثلاث بنات، وذلك بسبب أن فرص إنجابي للأطفال ضعيفة".

وأضافت "شيماء": "بعد الزواج أكرمنى الله عز وجل بالحمل وكان زوجي سعيدا جدا بهذا الحمل غير المتوقع، ولكن بعد عدة أشهر من الحمل وعند الكشف بالسونار لمعرفة نوع الجنين وعلم زوجى وقتها أنها أنثى، أصر على إجهاضي ولكن تدخل بعض أهل الخير لديه وأنجبت طفلتي زينب".

وتابعت حديثها قائلة: "بعد سنتين تعبت وذهبت للطبيب وتفاجأت من كوني حاملا للمرة الثانية، وفى هذه المرة عندما علمت أن الجنين أنثى رفضت أن أصرح له بالحقيقة، وعند الولادة بمجرد علمه بأنها أنثى تركنا بحجة أنه سيذهب ليشتري لوازم الطفلة، دون أن يدفع مصروفات المستشفى، وظللت بالمستشفى إلى أن ذهبت أمي للعديد من أهل الخير ودفعت المصاريف ثم أخذت طفلتي وذهبت بهما إلى شقتي وبعدها تم القبض علي بتهمة سرقة 30 ألف جنيه من زوجي، كما أنه رفع علي قضية إنكار نسب الطفلة الثانية "رودينا" وأخلت النيابة سبيلي".

وأوضحت: "لم أجد أحدا ينفق علي وعلى بناتي، كما أن طفلتي الصغيرة لم يتم تسجيلها، فسحبت قرضا من إحدى الجمعيات بالطود وضمنتني امرأة من سيدات القرية، وظللت أنفق على نفسي لأني مريضة سكر وعلى بناتي، وذهبت لجميع الأهالي ولأحد النواب للتدخل فى موضوع ابنتي التي لم يتم تسجيلها لكي يقنعوا أباها، ولكنه رفض وقام والد زوجي بتسجيل البنت على اسمه عندما ضغط عليه الناس".



وناشدت "شيماء" المسئولين نجدتها ومساعدتها فى نسب الطفلة لوالدها الحقيقي وليس والده، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لعمل تحاليل DNA لإثبات النسب.

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