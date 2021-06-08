الإسكان الاجتماعي: 365 ألف مستفيد من برنامج التمويل العقاري منذ 2014 حتى الآن.. فيديو

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك 365 ألف مستفيد من برنامج التمويل العقاري منذ 2014 حتى الآن.



وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن تقدموا للحجز بوحدات الإسكان الاجتماعي، لافته إلى أن عدد المستلمين للوحدات وصل إلى 365 ألف مواطن.



وأشارت إلى أنه من المخطط بنهاية العام الجاري تسليم نصف مليون وحدة سكنية للمتقدمين، مردفه أنه تم تسليم الوحدات لـ20 ألف مواطن قبل موعد الاستلام الرسمي.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك 150 ألف وحدة في مراحل التشطيب، لافته إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسليم مليون وحدة سكنية خلال الـ3 سنوات الماضية.