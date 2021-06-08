إندونيسيا: 6993 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من مليوني حالة

أعلنت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا تسجيل 6993 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و863 ألفا و31 حالة.



وقالت الفرقة - حسبما ذكر راديو (صوت إندونيسيا) اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم تسجيل 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و803 حالات.



وأضافت الفرقة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونا و711 ألفا و565 شخصا، وذلك بعدما تعافى 5594 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت الفرقة إلى أنه يوجد 99 ألفا و663 حالة نشطة في البلاد.

