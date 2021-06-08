نهائيات اليورو«5» عندما كسرت إسبانيا غرور الألمان في يورو 2008

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، يوم 11 يونيو الجاري، وهي نسخة استثنائية، ستقام لأول مرة في 11 مدينة أوروبية.

البطولة سيشارك بها 24 منتخبًا كما النسخة السابقة، وتم تأجيلها لمدة عام، فكان مقررًا لها أن تُقام العام الماضي، لكن فيروس كورونا تسبب في تأجيلها.

بطولة يورو 2020 تُعد من ضمن الأقوى على صعيد المنتخبات، فهي تأتي في المركز الثاني بعد بطولة كأس العالم، وذلك لوجود منتخبات قوية من القارة الأوروبية.

نهائيات اليورو، هي سلسلة نسرد فيها تفاصيل أبرز المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل انطلاق النسخة الجديدة، وفي هذه الحلقة، نستعرض قصة نهائي بطولة عام 2008، والذي جمع المنتخب الإسباني بنظيره الألماني.

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نهائي يورو 2008

يورو 2008، أقيمت بتنظيم مشترك بين النمسا وسويسرا، وجمع النهائي بين إسبانيا وألمانيا على ملعب إيرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا.

المنتخب الإسباني بقيادة العجوز لويس أراجونيس أمام كتيبة الألمان بقيادة الشاب يواكيم لوف، معركة بين قوتين من كبار القوى الأوروبية في عالم الكرة في ذلك التوقيت.

منتخب إسبانيا بكاسياس وراموس وبويول وتشافي وإنييستا وسيسك فابريجاس وتوريس، أمام كتيبة الألمان القوية المخضرمة بقيادة فيليب لام وبالاك وكلوزه، إضافة لبودولسكي وشفانيشتايجر.

المنتخب الإسباني وصل المباراة بسجل مثالي، 3 انتصارات في دور المجموعات، تخطي عقبة إيطاليا في ربع النهائي، ثم روسيا في دور النصف، أما الألمان، فخسروا فقط في دور المجموعات أمام كرواتيا، ثم تحقيق انتصارين صعبين على البرتغال وتركيا في دوري ربع ونصف النهائي.

المباراة بدأت بتفوق واضح للإسبان، تارة ليمنان حارس مرمى الألمان يتصدى لفرص “ اللاروخا” وتارة يحميه القائم، أمام تراجع وضعف من منتخب “ الماكينات".

وفي الدقيقة 33، مرر تشافي تمريرة حريرية لـ فرناندو توريس.. توريس القناص تخطى لام، ثم أسقط الكرة من فوق جسد ليمنان ببراعة، معلنًا عن الهدف الأول لمنتخب إسبانيا.

حاول منتخب إسبانيا بعد ذلك تسجيل الهدف الثاني، ومن شاهد تلك المباراة دون أن يعلم النتيجة، لقال بأن الإسبان هم المتأخرون في النتيجة.. أضاعوا أكثر من فرصة لتسجيل هدف آخر، وسط استسلام من الألمان.

استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ليُتوج منتخب إسبانيا باليورو للمرة الثانية في تاريخه.