د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

كل واحد فينا جواه مجموعة من الدولايب ولكل دولاب مفتاح.



* دولاب للماضي وده بيحتاج تنضيف كل فترة علشان ما تتراكمش علينا الأحداث ونتعب، وإحنا مش عارفين السبب، المفروض أول بأول ننضف الدولاب ده، ونعطره بريحة حلوة، بمعني أن الأحداث السيئة اللي حصلت لينا في الماضي نحلها ونخلص منها، ما ينفعش كل حدث سئ يمر علينا نرميه في الدولاب ونقفل عليه، وبعد فترة الدولاب مش هيرضي يتقفل يعني قلبنا مش هيستحمل.. نصيحتي لكم ننضف دولاب الماضي باستمرار.



* دولاب الحاضر.. الوقت إللي إحنا عايشينه، واللي كتير مننا مش عارف يعيشه لأنه أما عايش في الماضي أو بيدور علي المستقبل.

مع أن ده أهم دولاب لازم نهتم بيه، لازم نعيش اللحظة بلحظتها، يعني مثلا لو فرحانين نضحك وننبسط ونفكر في يومنا ده بس، لا اللي قبليه ولا اللي بعديه مانضيعش طعم الفرحة.. وحتي لو زعلانين نخرج كل اللي جوانا نصرخ ونبكي ونغضب وناخد وقتنا.



* دولاب المستقبل.. وده اللي مضيع عمرنا كلنا بنجري وراء أحلامنا، وننسي نعيش لحظات سعادتنا، وبنجري وراءه ولما نتعب ونزعل مش بنحل، ولا بنستريح بنرمي في دولاب الماضي.

وبعد مرور الوقت الدولايب بتتملي من غير ما نحس وبنوصل للأسف للحظة «الاكتئاب».. ودلوقتي أهم النصائح للتخلص من سمة العصر مرض الاكتئاب.



١) أول ما تمر بأزمة في حياتك (فراق أو انفصال)، أو أي أن كان المسمي، خد وقتك في الزعل اصرخ أبكي أدي المشكلة حجمها، بلاش كبتها اختلي بنفسك يوم يومين أو حتي تلاتة المهم اهدي واستريح.



٢) قرب لربنا وابكي وادعيله وخليك واثق فية إنه قفل باب، وهيفتحلك باب تاني فيه خير ليك أكتر، حد ممكن تتكلم معاه وتشتكيله من غير ما يمل هو ربنا، وهتستريح بعد كدة إنك خرجت كل اللي جواك مع ربك آمين على سرك وهيحلها بس قول يا رب.

٣) أبعد عن كل ما يزعجك أو يأثر عليك بالسلب إبعد عن الأخبار السيئة، وسماع الأغاني الحزينة وطبعا مهم أوي نبعد عن الأشخاص المحبطين أو اللي بيقللوا من حجم حزننا.

٤) قفلت على نفسك كام يوم وزعلت براحتك واستريحت رياضة نخرج بقي الطاقه السلبية حتي لو هنتمشي نصف ساعة في اليوم.

٥) كل اللي مريت بيه تكتبوا في ورقه في نقاط وتخلص خالص بعد ما تفضي اللي جواك، وتنفس نفس عميق وقطع الورق كدة انت خرجت كل غضبك، ودي ممكن تغنيك عن حد تفضفض معاه.

٦) لو محتاج حد يكون جانبك ممكن نستعين بدكتور او شخص ذو ثقة وخبرة بلاش أي حد يأثر علينا بالسلب الوقت ده بتحتاج حد يرشدك للصح نقي الأشخاص.

٧) خلصت كل حاجة، اشغل نفسك بهدف، وفكر فيه واحلم بيه، هينسيك زعلك وقلبك وعقلك هيشتغلوا من تاني، وهتتجدد الطاقة.. وفي المقال الجديد هاقولك إزاي تساعد نفسك في تحقيق أهدافك.

