صفعات وضرب بالأحذية.. إهانات لا تنسى تعرض لها زعماء دول حول العالم

بعد واقعة صفع ماكرون

اجتاح مقطع فيديو لصفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قبل أحد المواطنين في بلدية تاين لارميتاج في فرنسا، وسائل التواصل الاجتماعي، ليعيد الأذهان إلى مواقف مشابهة تعرض لها قادة دول وسياسيون بارزون حول العالم.

وفي مقطع الفيديو ظهر ماكرون وهو يقترب من مجموعة من الأشخاص مجتمعين خلف حاجز، ثم تحدث لفترة وجيزة مع رجل، لكنه أمسك به وصفعه على وجهه، ما دفع حرس الرئيس الفرنسي إلى إلقاء القبض على الشخص الذي صفع الرئيس.

وماكرون ليس هو الرئيس الوحيد الذي تعرض لموقف مهين أمام أنظار وسائل الإعلام، حيث سبقه آخرون، وجرى تداول فيديوهاتهم على نطاق واسع.

ويعد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، من أبرز أولئك الرؤساء الذين تعرضوا لمواقف مهينة أمام الكاميرات، حيث قام مراسل عراقي بقذفه بالحذاء أثناء انعقاد مؤتمر صحفي في بغداد عام 2008.

وفي عام 2015، تعرض رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك للاعتداء داخل البرلمان، بعد أن أقدم أحد النواب على حمل بالعنف وطرده من المنصة.

وفي يناير الماضي، تعرض رئيس وزراء فنلندا السابق يوها سيبيلا للكم من مهاجم مجهول ووجه له الشتائم بالقرب من البرلمان.

المستشار الألماني السابق هيلموت كول لم يسلم هو الآخر من المواقف العنيفة، فخلال زيارته عام 1991 لمدينة هاله شرقي ألمانيا، قام متظاهرون برشقه بالبيض بدعوى أنه "لم يحول مناطقهم إلى أرض مزدهرة"، كما وعدهم.

وعام 2009، تعرض رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني لهجوم من شخص كان يحمل قطعة حديدية، أسفرت عن كسر في الأنف والأسنان وجروح في الوجه والفم.