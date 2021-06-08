الزراعيين: السيسي نجح في تحقيق معجزات اقتصادية شهد لها العالم وأعاد هيبة الدولة

بعث مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تأييد ومبايعة للرئيس والقائد عبد الفتاح السيسي لدوره العظيم في بناء وتحديث الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار السياسي داخل ربوع الوطن.



وقال «خليفة»، في برقية التهنئة: «باسم الزراعيين في مصر في كافة الربوع والقري والمدن وعلي ضفاف النيل العظيم وتخوم مصر وصحاريها ووديانها وهضابها وجبالها وفي كل شبر مصري علي ارض مصر العظيمة، وبمناسبة مرور ٧ سنوات لتوليكم شئون الرئاسة لجمهورية مصر العربية واعادة مصر لمكانها اللائق بها بين الامم ومكانتها التي تستحقها في قيادة الاقليم العربي وزعامتها للقارة الافريقية».



وأضاف إن نقابة الزراعيين تعلن تأييدها التام لسياسات الرئيس ومشروعاته القومية التي غيرت خريطة مصر واهتمامه بالخدمات الاجتماعية للشعب المصري صحة وتعليما وتثقيفا ورعايته للنشاط الاقتصادي بمزيد من الدخل للمشروعات القومية الكبرى والمتوسطة والصغرى واضافة مشروعات عملاقة يعرفها القاصي والداني فيما يشبه المعجزة في ٧ سنوات في كل محافظة مصرية.



وأوضح نقيب الزراعيين ان عهد الرئيس السيسي شهد مشروعات كبري غيرت مخططات الدول في التعامل مع الدولة المصرية حتي أضحت أكثر تأثيرا علي المستويين الإقليمي والدولي، وما شهده العالم من إنجازات تحققت علي أرض الواقع من مدن جديدة من العلمين شمالا الي أسوان الجديدة والمشروعات الزراعية من توشكي الي المغرة الي الدلتا الجديدة.



وأشار «خليفة»، أن إنجازات الدولة المصرية امتدت إلي أحد أهم القطاعات في الأمة المصرية وخاصة التعليم وما شهدته البلاد من نهضة تعليمية علي مستوي الجامعات المصرية الحديثة التي تضاعفت اعدادها في مناطق الجلالة وبرج العرب وحلوان وجنوب سيناء، موضحا إن الرئيس السيسي نجح في اعادة عبق التاريخ بتحويل القاهرة القديمة الي سابق رونقها في مدينة الفسطاط وإبهار العالم كله بمتحف الحضارات وموكب المومياوات الملكية.



وأوضح نقيب الزراعيين ان رئيس الدولة المصرية إنحاز للبسطاء من المواطنين منصتا إلي مشاكلهم وحلها فورا، حتي لا يكاد يأتي يوم الجمعة من كل اسبوع يخلد فيه المواطنون وكافة مديري المرافق والمؤسسات للراحة الأسبوعية حتي نجد الرئيس يجوب شوارع مصر العظيمة الجديدة ساعة الظهيرة وتحت لفح الشمس الحارقة يقابل كل فئات المجتمع من كبار السن والسيدات والاطفال ويسالهم عن حاجتهم حتي يقضيها وهم بخجل المصريين يترددون ، واذا هو يكشف عنهم هذا التردد بحنان الاب ويربت علي ايديهم ورؤوسهم ويشعر بداخل مكنونهم من الحاجة فيصر الاب والاخ والابن القائد السيسي الا ان يمد يد العون ويمسح دمعة مريضة تتألم ويألم لها، ويعطي الامل للشاب علي دراجته او عربته تأكيدا بأن رئيس الدولة المصرية معهم في همومهم وأفراحهم .



وإختتم نقيب الزراعيين برقيته بالتأكيد علي ان الرئيس السيسي أعاد الهيبة للدولة المصرية والتقدير لدورها علي المستوي الأقليمي والدولي وليس هناك مثالا علي ذلك من نجدته لأهالي قطاع غزة من العدوان ففعل ما عجزت عنه الأمم بإستحق تقدير العالم .