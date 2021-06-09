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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبر سار لـ المصريين.. استشاري مناعة يوضح أسباب انخفاض الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الأسبوعين الماضيين شهدا انخفاضا ملحوظا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن انكسار موجة فيروس كورونا؛ يرجع لعدة أسباب، أهمها، اهتمام الدولة في الفترة السابقة بالتشديد على الإجراءات الاحترازية.


وأضاف "استشاري الحساسية و المناعة"، أن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة مثل ارتداء الكمامة والتقليل من التجمعات والحظر وغلق المقاهي والمولات؛ هي من ساعدت في تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.


ونوه بأن وجود التطعيمات في الفترة السابقة؛ ساهم في التقليل من نسب الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الحل الوحيد للقضاء على الوباء؛ هو التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


واستطرد: "إذا  ظهرت موجة رابعة؛ ستكون هي الموجة الأضعف التي شهدتها البلاد، وذلك سيحدث من خلال استمرار التطعيمات بتلك السرعة، وتوفيرها لكبار السن في فترة وجيزة".

الإجراءات الاحترازية المناعة ارتداء الكمامة

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