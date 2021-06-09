الأهلي يتحكم في الزمالك .. نبيل الحلفاوي يسخر من تصريحات هشام إسماعيل

أخبار النجوم

سخر الفنان نبيل الحلفاوي، من تصريحات الفنان هشام إسماعيل الشهير بـ فزاع، الأخيرة والتي روّج فيها لنظرية مؤامرة النادي الأهلي، على نادي الزمالك، وتحكم الفريق الأحمر بمصير الأبيض كيفما شاء، بحسب تصريحاته المُتلفزة.

وردّ نبيل الحلفاوي، على مقطع فيديو يرصد مداخلة هشام إسماعيل، وعلق عليها «الحلفاوي» قائلًا: «والله أنا لما قريت الكلام ده منسوب له قبل كده.. افتكرته بيتريق على نظرية المؤامرة.. لغاية ما شفت الفيديو .. ده بيتكلم جد .. الأهلي كده ما شاء الله عنده أقوى جهاز مخابرات في العالم .. ما تقلقوش من موضوع سد النهضة.. الأهلي جاهز».

يأتي ذلك بعد مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أخذ هشام إسماعيل، وقته في الحديث عن ملفات تخص نادي الزمالك، حيث ظهر متعصبا في الدفاع عن النادي ومُعددًا وقائع تاريخية زعم فيها تعرض الزمالك للمؤامرة والظلم.

هشام إسماعيل قال إنه من عشاق نظرية المؤامرة، مؤكدًا أنها حقيقية منذ عام 1911، بدليل نقل مقر نادي الزمالك 9 مرات على مدار تاريخه، وهو الأمر الذي لم لم يحدث مع أي نادٍ.

وادعى هشام اسماعيل تهريب باتريس كارتيرون وتهديده قبل مباراة نهائي أفريقيا، مؤكدًا أنه كان يجلس أمام مرتضى منصور قبل رحيله ويبدو عليه الذعر والخوف.

كما أكّد أن من سقف في وجه الأهلي فسوف يموت، قائلًا إن طائرة بايرن ميونخ تأجلت 9 ساعات، وذلك لكي يصل اللاعبين في حالة إجهاد.

كما أشار إلى أزمة لاعبي الترجي الذين توجهوا بشكوى الفريق في الاتحاد التونسي لكرة القدم، متسائلًا: هل كل ذلك من قبيل الصدفة !

هجوم مباشر على لاعبي الأهلي

ولم يخلُ لاعبي الأهلي من تصريحات هشام اسماعيل النارية، حيث وجه عتابًا على المنظومة بكاملها، قائلًا إن عددًا من لاعبي الزمالك من منظور سينمائي لديهم وجوه مناسبة للإعلانات أمثال فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، لماذا لا نجد في الإعلانات إلا لاعبي الأهلي.

وأكمل: ما ذنبي أنا وابنتي الصغيرة عندما تشتري كيس بطاطس مقرمشة تجد عليه صورة مصطفى شوبير الذي لم يلعب مباراة واحدة مع فريقه، بينما نجوم مثل شيكابالا وطارق حامد لا يظهرون في الإعلانات.

وتطرق إلى الهجوم مباشرة على سيد عبد الحفيظ، قائلا: «- أتفهم فكرة حصول سيد عبد الحفيظ على أرقام هواتف الحكام، لأن لأمور تسير بشكل ودي، وهم أصدقاء يتشاركون سويا الدورات الرمضانية وغيرها".

أزمة أوضة اللبس

وهاجم هشام اسماعيل الإعلام الرياضي، في أزمة تجديد فرجاني ساسي، قائلا « عيب عليكم » ووصفه بالعنصرية والانحياز، مؤكدًا أنهم يستخدمون مصطلح «أوضة اللبس» وعمري ما سمعت عن أوض لبس غير نادي الزمالك بس.

وأضاف خلال مداخلته: هل تخلو أوضة لبس النادي الأهلي من والتر بواليا الحاصل على 3 ملايين دولار أو جيرالدو الذي حصل على مليون دولار ترضية مقابل فسخ تعاقده أو 5 ملايين دولار مقابل التعاقد مع حسين الشحات، وأليو بادجي الذي تمت إعارته مقابل 250 ألف يورو بعد التعاقد معه مقابل 2 مليون يورو.. وتساءل: "هي أوضة اللبس مش شغالة وبيغيروا في الشارع ؟".