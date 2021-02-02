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هشام إسماعيل: الكبير أوي مسلسل تحول لعمل أيقوني في الدراما المصرية.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الفنان هشام إسماعيل،إن مسلسل الكبير أوى تحول لعمل أيقوني ومن الأعمال الخالدة فى الدراما المصرية،لافتًا إلى أن الدراما كانت مرسومة بشكل صحيح من خلال القصة المكتوبة بشكل احترافي.
 
وأضاف هشام إسماعيل،خلال حديثه ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن المسلسل قدم منه 5 أجزاء، مشيرًا إلى أنه بدأ الدخول فى مجال الفن منذ دخوله الجامعة ومشاركته فى مسرح الجامعة.

وتابع:"قدمت فى مسرح الجامعة 3 مسرحيات وكان لدى جمهور كبير، وحينها فهمت أنى لدي الموهبة، ولذلك التحقت بمعهد السينما بعد التخرج من كلية التجارة، ونجحت فى المعهد بتفوق".

وأوضح أنه التحق لفرقة ستوديو 2000 مع المخرج لينين الرملى، وقدم 40 مسرحية خلال 8 سنوات حتى التحق بمركز الابداع وقدم مسرحية قهوة سادة.
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