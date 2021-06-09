عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب تلف أنظمة تعليق عفشة السيارة

تعرف على أسباب تلف
تعرف على أسباب تلف أنظمة تعليق "عفشة" السيارة

تعد أنظمة تعليق السيارة “العفشة” من أساسيات دورة عملها الفنية، فهي المسؤولة عن توفير الراحة لسائق السيارة أثناء القيادة، خاصةً على الطرق غير الممهدة، إلا أن بعض ملاك السيارات يهملون صيانتها الدورية، وبالتالي ينتج عن ذلك تلف “العفشة”؛ ما يؤثر على اتزان السيارة أثناء السير.

وفي سياق ذلك، يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز أسباب اتلاف أنظمة تعليق السيارة (العفشة).


1 ـ وجود “رجة” أو اهتزاز بالسيارة

عندما يحدث خلل بمساعدين السيارة ؛ تنتج رعشة اثناء السير، مما يدل على بداية اتلاف المساعدين، وفي معظم الأوقات ينزعج سائق السيارة بسبب الأصوات الناتجة من الأجزاء التالفة، وفي هذه الحالة؛ ينصح بالتوجه لأقرب مركز صيانة متخصص.

 

2 ـ صدور أصوات غريبة من جهة الإطارات

عند حدوث خلل في مساعدين السيارة تصدر أصوات غريبة مثل طقطقة من داخل "العفشة" ومن اتجاه الإطارات، وفي حالة نزول السيارات بحفرة عميقة أو في تعرضها لمطب قوي، وهي علامة واضحة على تلف مساعدي السيارة.

 

3 ـ تأثير الاصطدامات

يتأثر نظام التعليق عند الاصطدام الشديد أثناء السير و يوثر على أجزاء حيوية من جسد السيارة، حيث ينتج عن ذلك اعوجاج في القنطرة الأمامية سواء الطولية أو العرضية، وحتى كسر بعض أجزاء نظام التعليق السفلى مثل الميزان، وبالتالى تضعف الفرامل.

السيارة سائق السيارة السيارات سيارة نصائح السيارات

موضوعات متعلقة

خلى بالك.. 3 أسباب وراء ارتفاع استهلاك وقود سيارتك

فى 8 خطوات.. كيف تحافظ على سيارتك الفارهة

للبنات فقط.. إزاي تحولي سيارتك شبه غرفتك

ترشيحاتنا

فيديو جديد .. لحظة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه.. شاهد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

امتلكها الملك فاروق.. بيع عملة نادرة بثروة طائلة في أمريكا

آبل تطلق هواتف iPhone 14 بتقنيات كاميرا تصدر لأول مرة

أميركا تستعيد فدية دفعت لقراصنة في عملية غامضة

اقتراح الآليات الإقتصادية الأبرز.. 20 اختصاصا لـ جهاز تنظيم إدارة المخلفات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على طريق اسكندرية الصحراوي | صور

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ