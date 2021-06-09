أسباب تلف أنظمة تعليق عفشة السيارة

تعد أنظمة تعليق السيارة “العفشة” من أساسيات دورة عملها الفنية، فهي المسؤولة عن توفير الراحة لسائق السيارة أثناء القيادة، خاصةً على الطرق غير الممهدة، إلا أن بعض ملاك السيارات يهملون صيانتها الدورية، وبالتالي ينتج عن ذلك تلف “العفشة”؛ ما يؤثر على اتزان السيارة أثناء السير.

وفي سياق ذلك، يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز أسباب اتلاف أنظمة تعليق السيارة (العفشة).



1 ـ وجود “رجة” أو اهتزاز بالسيارة

عندما يحدث خلل بمساعدين السيارة ؛ تنتج رعشة اثناء السير، مما يدل على بداية اتلاف المساعدين، وفي معظم الأوقات ينزعج سائق السيارة بسبب الأصوات الناتجة من الأجزاء التالفة، وفي هذه الحالة؛ ينصح بالتوجه لأقرب مركز صيانة متخصص.

2 ـ صدور أصوات غريبة من جهة الإطارات

عند حدوث خلل في مساعدين السيارة تصدر أصوات غريبة مثل طقطقة من داخل "العفشة" ومن اتجاه الإطارات، وفي حالة نزول السيارات بحفرة عميقة أو في تعرضها لمطب قوي، وهي علامة واضحة على تلف مساعدي السيارة.

3 ـ تأثير الاصطدامات

يتأثر نظام التعليق عند الاصطدام الشديد أثناء السير و يوثر على أجزاء حيوية من جسد السيارة، حيث ينتج عن ذلك اعوجاج في القنطرة الأمامية سواء الطولية أو العرضية، وحتى كسر بعض أجزاء نظام التعليق السفلى مثل الميزان، وبالتالى تضعف الفرامل.