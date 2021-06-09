خلى بالك.. 3 أسباب وراء ارتفاع استهلاك وقود سيارتك

يقع سائقو السيارات في بعض الأخطاء الشائعة التي تكلفهم الكثير داخل سيارتهم، و ربما تكون بدون قصد أو بسبب تجاهل صيانة السيارة بشكل دوري، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع معدل استهلاك الوقود و تكبيد خسائر مادية لصاحبها.

يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز الأسباب التي تؤدى الى ارتفاع معدل استهلاك الوقود.

1 ـ التحرك سريعاً

في بعض الأوقات يكون مالك السيارة في عجلة من أمره، فيقوم بتشغيل المحرك و السير المفاجئ دائماً وحتى التوقف مباشرةً فجأة، الأمر الذي يضعف ضغط الوقود و يرفع معدل الاستهلاك و يؤدى إلى ضعف الرشاشات.



2 ـ فلتر أو “طلمبة” الوقود

يعد عدم تغيير فلتر أو “طلمبة” الوقود، من أبرز المشاكل التي ينجم عنها ضعف و سحب ضغط الوقود فى السيارة، وبالتالي ارتفاع معدل استهلاكه.

3 ـ تشغيل المكيف دائماً

مع ارتفاع درجات الحرارة يشغل قائدو السيارات مكيف على أعلى درجة خاصةً في الأماكن المزدحمة، مما يؤدي لضعف ضغط الرشاشات التي تضخ من “الطلمبة” إلى المحرك.