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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، الأربعاء، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.
 

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 23
الإسكندرية 30 21
وادى النطرون 33 21
طنطا 37 22
شبين الكوم 38 23
دمنهور 36 22
بلطيم 33 22
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 40 19
بورسعيد 32 22
دمياط 29 22
الزقازيق 38 23
المنصورة 37 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 24
العريش 34 22
رفح 33 21
رأس سدر 35 23
نخل 35 19
نويبع 37 26
طابا 34 22
كاترين 32 17
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 36 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 39 24
بنى سويف 39 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
إدفو 43 28
أبو سمبل 41 26
الوادي الجديد 42 28
شلاتين 37 26
أبو رماد 36 26
حلايب 33 27
رأس حدربة 33 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 44 32
المدينة 46 31
الرياض 45 29
المنامة 38 32
أبو ظبي 40 30
الدوحة 44 32
الكويت 46 31
دمشق 35 18
بيروت 28 25
عمان 31 18
القدس 27 20
غزة 30 21
بغداد 42 26
مسقط 35 33
صنعاء 31 17
الخرطوم 41 31
طرابلس 25 19
تونس 28 19
الجزائر 24 18
الرباط 28 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 22 10
إسطنبول 25 16
إسلام اباد 43 28
نيودلهي 42 29
جاكرتا 32 25
بكين 29 19
كوالالمبور 32 24
طوكيو 31 19
أثينا 26 18
روما 28 16
باريس 27 14
مدريد 35 19
برلين 25 14
لندن 25 16
مونتريال 30 16
موسكو 21 14
نيويورك 31 22
واشنطن 32 22
نواكشوط 27 20
أديس أبابا 26 12

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