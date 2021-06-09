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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اختفاء مفاجئ.. لماذا أُغلقت صفحة مرتضى منصور على فيسبوك ؟

مرتضى منصور
مرتضى منصور

بينما كان يستعد المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لنشر فيديو وعد به الجماهير على صفحته على الفيسبوك، لنشر ما أسماه بحقائق ومخالفات عدة في نادي الزمالك عقب استبعاده من رئاسته، فوجئ متابعو الصفحة مساء أمس باختفاء الصفحة الرسمية لمرتضى منصور من موقع فيسبوك.

وعلى الرغم من أن البحث عن اسم مرتضى منصور كان الأكثر رواجًا بين المتابعين منذ مساء أس، لكن نتائج البحث لم تظهر أي صفحات تتعلق بـ مرتضى منصور، مما دفع المستشار لاستخدام موقع تويتر لتوجيه رسائله إلى الجمهور.

أسباب غلق الصفحة 

حتى وقتنا الحالي لم يصرح أي مصدر مقرب من مرتضى منصور عن الأمر، أو سبب إغلاق صفحة الفيسبوك في الوقت الحالي، لكن مصادر أكدت أن مرتضى منصور قد يكون هو صاحب هذا القرار.

وأفادت المصادر أن بعض المقربين من مرتضى منصور أشاروا عليه بإغلاق صفحة فيسبوك، لأن خصومه يستغلون محتويات الصفحة والفيديوهات المنشورة عليها من أجل إثبات أدلة ضده في القضايا التي يرفعونها عليه.

وفسر القائلون بذلك، أن مرتضى منصور نفسه لم يعلق على إغلاق الصفحة واختار التواصل مع الجماهير مباشرة عقب إغلاق الصفحة من خلال موقع تويتر.

ماذا عن يوتيوب !

لكنّ اللافت للنظر بعد غلق صفحة مرتضى منصور، وجود قناة اليوتيوب الخاصة به، وبقاء محتواها كاملًا من الفيديوهات التي بثها مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية.

وعلق متابعون على الفيديوهات الموجودة بالقناة في تعليقات حديثة قالوا من خلالها إن الصفحة ربما تكون تم حظرها لوقت ما بسبب حملة ريبورتات استهدفتها من جانب خصوم مرتضى منصور.

أول تعليق عقب غلق الصفحة 

وفي الوقت الذي انتظر متابعو مرتضى منصور تعليقًا يفسر سبب غلق صفحته، كان مرتضى يطلق تحذيراته ووعوده من على تويتر والتي يختصم فيها عددا من مسؤولي الرياضة المصرية.

وكتب مرتضى منصور عدة تغريدات هاجم من خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك السابقة، والإعلامي عمرو أديب وتوعد بنشر فيديو جديد قريبا لكشف بعض الحقائق.

مرتضى منصور الزمالك أشرف صبحي نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة

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