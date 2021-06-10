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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النهوض بالريف والقرى المصرية الأبرز

حماية الرقعة الزراعية.. ننشر اختصاصات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بـ مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

اختصاصات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي 

 

لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ، تختص بما يلى :

1-الإنتاج الزراعى.

 2-الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى. 

3-الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

 4-حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

 5-نهر النيل والرى والصرف. 

 

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6-النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين. 

7-الأمن الغذائى.

 8-الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

 9-الثروة السمكية وتنميتها.

 10-التشريعات الخاصة بالزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

 

 

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