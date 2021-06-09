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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

صدى البلد

إدمان التبغ حقيقي، ومحاربة الرغبة والتخلي عنها في النهاية عملية صعبة ، ولكنها ليست عملية مستحيلة، بينما يوجد الملايين من المدخنين في العالم ، هناك أيضًا مدمنون للتبغ ولكن لا يدخنون.

 

من المعروف أن تدخين التبغ أو استهلاكه بأشكال أخرى يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة ، حيث يتسبب في العديد من الأمراض ، بما في ذلك سرطانات الرئتين والمريء والكبد والمعدة والبنكرياس والكلى. على هذا النحو ، يشارك الدكتور صني جارج من مستشفيات مانيبال دواركا ، نيودلهي ، مع موقع Indianexpress.com بعض الأساليب التي يمكن استخدامها للتخلص من إدمان التبغ.

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"ليس من السهل التخلي عن الإدمان بأي شكل من الأشكال، حيث  يعتاد جسمك على المادة وقد يصور أعراض الانسحاب في البداية ، مثل تسارع ضربات القلب والخفقان وغير ذلك ، كما يقول.

يشيع استخدام هذه الاستراتيجية المكونة من خمس خطوات من قبل المتخصصين في علاج الإدمان:

 

1. طرح الاسئلة: يُطلب من جميع مستخدمي التبغ مجموعة من الأسئلة لمعرفة المزيد عنهم وعن استعدادهم للإقلاع عن التدخين.

2. نصيحة: جميع متعاطي التبغ مدعوون بشدة إلى الإقلاع عن التبغ.

3. تحديد الهوية : يتم تحديد من هو على استعداد للإقلاع عن التبغ ومن لا يرغب في ذلك.

4. المساعدة: بعد ذلك ، يتم مساعدتهم من خلال طرق مختلفة لمساعدتهم على الإقلاع عن عادتهم.

5. الترتيب: يتم ترتيب عمليات المتابعة المنتظمة للتأكد من أنهم يلتزمون بممارسات الإقلاع عن التدخين.

تتوفر العديد من التدخلات الدوائية للمساعدة في الإقلاع عن الاعتماد على التبغ ، اعتمادًا على مدى شدته. بعضها عبارة عن تركيبات من النيكوتين (علكة ، رقعة ، بخاخ أنفي أو فموي ، معينات) ، بوبروبيون ، فارينيكلين ، كلونيدين ، نورتريبتيلين ، إلخ "، كما يقول الطبيب.

 

أثر الإقلاع عن تعاطي التبغ على مدى عام

يحذر من أن أعراض الانسحاب المبكر من المرجح أن تكون قاسية.

خلال 20 دقيقة:
- ينخفض ​​ضغط الدم إلى طبيعته
- يعود معدل النبض إلى طبيعته
- ترتفع درجة حرارة الجسم في اليدين والقدمين إلى طبيعتها

خلال 8 ساعات:
- ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.
- يرتفع مستوى الأكسجين في الدم إلى المعدل الطبيعي.
- أنفاس المدخن تختفي.

في غضون 24 ساعة:
- تقل فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية.

خلال 48 ساعة:
- تبدأ النهايات العصبية بالنمو من جديد.
- تحسين قدرتك على الشم والتذوق.

في غضون 72 ساعة:
- استرخاء أنابيب الشعب الهوائية مما يسهل التنفس.
- زيادة قدرة الرئة مما يسهل القيام بالأنشطة البدنية.

في غضون أسبوعين - 3 أشهر:
- تحسن الدورة الدموية.
- يصبح المشي أسهل.
- تزيد وظيفة الرئة بنسبة تصل إلى 30٪.

في غضون 1 - 9 أشهر:
- انخفاض السعال واحتقان الجيوب الأنفية والتعب وضيق التنفس.
- يزيد مستوى الطاقة.
- تنمو الأهداب مرة أخرى في الرئتين ، مما يزيد من القدرة على التعامل مع المخاط وتنظيف الرئتين وتقليل العدوى.

التبغ إدمان الإدمان التدخين الاقلاع عن التدخين الرئتين عملية الطاقة

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