ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

إدمان التبغ حقيقي، ومحاربة الرغبة والتخلي عنها في النهاية عملية صعبة ، ولكنها ليست عملية مستحيلة، بينما يوجد الملايين من المدخنين في العالم ، هناك أيضًا مدمنون للتبغ ولكن لا يدخنون.

من المعروف أن تدخين التبغ أو استهلاكه بأشكال أخرى يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة ، حيث يتسبب في العديد من الأمراض ، بما في ذلك سرطانات الرئتين والمريء والكبد والمعدة والبنكرياس والكلى. على هذا النحو ، يشارك الدكتور صني جارج من مستشفيات مانيبال دواركا ، نيودلهي ، مع موقع Indianexpress.com بعض الأساليب التي يمكن استخدامها للتخلص من إدمان التبغ.

"ليس من السهل التخلي عن الإدمان بأي شكل من الأشكال، حيث يعتاد جسمك على المادة وقد يصور أعراض الانسحاب في البداية ، مثل تسارع ضربات القلب والخفقان وغير ذلك ، كما يقول.

يشيع استخدام هذه الاستراتيجية المكونة من خمس خطوات من قبل المتخصصين في علاج الإدمان:

1. طرح الاسئلة: يُطلب من جميع مستخدمي التبغ مجموعة من الأسئلة لمعرفة المزيد عنهم وعن استعدادهم للإقلاع عن التدخين.

2. نصيحة: جميع متعاطي التبغ مدعوون بشدة إلى الإقلاع عن التبغ.

3. تحديد الهوية : يتم تحديد من هو على استعداد للإقلاع عن التبغ ومن لا يرغب في ذلك.

4. المساعدة: بعد ذلك ، يتم مساعدتهم من خلال طرق مختلفة لمساعدتهم على الإقلاع عن عادتهم.

5. الترتيب: يتم ترتيب عمليات المتابعة المنتظمة للتأكد من أنهم يلتزمون بممارسات الإقلاع عن التدخين.

تتوفر العديد من التدخلات الدوائية للمساعدة في الإقلاع عن الاعتماد على التبغ ، اعتمادًا على مدى شدته. بعضها عبارة عن تركيبات من النيكوتين (علكة ، رقعة ، بخاخ أنفي أو فموي ، معينات) ، بوبروبيون ، فارينيكلين ، كلونيدين ، نورتريبتيلين ، إلخ "، كما يقول الطبيب.

أثر الإقلاع عن تعاطي التبغ على مدى عام

يحذر من أن أعراض الانسحاب المبكر من المرجح أن تكون قاسية.

خلال 20 دقيقة:

- ينخفض ​​ضغط الدم إلى طبيعته

- يعود معدل النبض إلى طبيعته

- ترتفع درجة حرارة الجسم في اليدين والقدمين إلى طبيعتها

خلال 8 ساعات:

- ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.

- يرتفع مستوى الأكسجين في الدم إلى المعدل الطبيعي.

- أنفاس المدخن تختفي.

في غضون 24 ساعة:

- تقل فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية.

خلال 48 ساعة:

- تبدأ النهايات العصبية بالنمو من جديد.

- تحسين قدرتك على الشم والتذوق.

في غضون 72 ساعة:

- استرخاء أنابيب الشعب الهوائية مما يسهل التنفس.

- زيادة قدرة الرئة مما يسهل القيام بالأنشطة البدنية.

في غضون أسبوعين - 3 أشهر:

- تحسن الدورة الدموية.

- يصبح المشي أسهل.

- تزيد وظيفة الرئة بنسبة تصل إلى 30٪.

في غضون 1 - 9 أشهر:

- انخفاض السعال واحتقان الجيوب الأنفية والتعب وضيق التنفس.

- يزيد مستوى الطاقة.

- تنمو الأهداب مرة أخرى في الرئتين ، مما يزيد من القدرة على التعامل مع المخاط وتنظيف الرئتين وتقليل العدوى.