فيديو جراف.. تحرك دولي ..بيان قوي من مصر والسودان بشأن سد النهضة

نددت مصر و السودان، في بيان مشترك لوزراء الخارجية والري بالبلدين حول سد النهضة ، بموقف إثيوبيا المتعنت في هذه الأزمة.

وقال البيان المشترك المصري و السوداني، إن دولة إثيوبيا لا تراعي مصالح البلدين المائية.

وحذر البلدان من "مخاطر وخيمة جراء ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة".

وأكد البيان ضرورة الوصول لحل يراعي مصالح مصر والسودان مع إثيوبيا، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق؛ للتحرك لحماية الأمن بالمنطقة.

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إلى الخرطوم في زيارة رسمية، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

والتقى الوزيران الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ومريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، وياسر عباس وزير الري والموارد المائية، الذين كانوا في استقبالهما عند الوصول؛ لعقد جلسة مباحثات في إطار التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.

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