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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هواتف 5G..

موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

هاتف Moto G Stylus
هاتف Moto G Stylus 5

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن نسخة جديدة من هاتفها الرائد ذو القلم Moto G Stylus 5G، والذي يأتي مشابها إلى حد كبير للإصدار السابق بشبكات الجيل الرابع 4G، إذ سينطلق الجهاز الجديد مع اتصال 5G للبيع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل 14 من يونيو.

وحسبما ذكر موقع "The verge" التقني، يأتي هاتف Moto G Stylus 5G، على غرار نظيره السابق من الجيل الرابع، ويتميز بشاشة بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، جاهزة لتدوين الملاحظات ورسومات الشعار المبتكرة من خلال قلم إلكتروني ذكي مدمج بالجهاز، وتحتوي على “نوتش” على هيئة ثقب أعلى الزواية اليسري من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

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ويتم تشغيل هاتف Moto G Stylus 5G بواسطة معالج قوي ثماني النواة من نوع Snapdragon 480، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا مع ذاكرة تخزين وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

Motorola Moto G Stylus 5G
هاتف Moto G Stylus 5G


ويوفر هاتف Moto G Stylus 5، ما مجموعة 4 كاميرات، من بينها إعداد خلفي ثلاثي يشبه إلى حد كبير الإصدار السابق، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائق العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في الجهة الأمامية، توجد كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.


ويمتلك هاتف Moto G Stylus 5، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويضم الجهاز   منفذ بقياس 3.5 مللميتر لسماعة الرأس، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد11 من جوجل.

سعر هاتف موتورولا Moto G Stylus 5

يتوفر هاتف Moto G Stylus 5، مقابل سعر 400 دولار أمريكي (6 آلاف و200 جنيه مصري)، مما يجعل هاتف موتورولا من أرخص هواتف الجيل الخامس الموجودة بالسوق، ومنافسا لأجهزة سامسونج وOnePlus المزودة بقلم إلكتروني.
 

Motorola Moto G Stylus 5G
هاتف Moto G Stylus 5
موتورولا Moto G Stylus 5G سعر G Stylus 5G قلم إلكتروني ذكي G Stylus 5G

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