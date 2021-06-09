عرض "قلب الجبل" يناقش المعاناة من الثأر بمهرجان مسرح الجنوب ..صور

في اليوم الثالث لفعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية، تم تقديم العرض المسرحي "قلب الجبل" لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة، وذلك في السابعة مساءً على المسرح المكشوف بقصر ثقافة أسيوط، بنصف الطاقة الاستيعابية كما هو متبع طوال فعاليات المهرجان، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.



نال العرض إعجاب جمهور الحضور نظراً لمناقشته قضية يعاني منها أهل الصعيد بصفة عامة من خلال قضية الثأر بشكل عام بالإضافة للصراع القائم بين أهل النجع ( أهل البلد) والرحالة ( الغجر) وكيفية وجودهم في مكان واحد او بلد واحدة وهم لا يتلاءمون مع بعضهم البعض بالرغم من وجودهم في نفس المكان والغدر والخيانة القائمة من كبير الرحالة.



العرض بطولة مصطفي محمود عميرة، كيرلس ميخائيل جندي،مصطفي جمعه بلال،أحمد طاهر عبدالحليم، بسمه حماده حسن، اميرة احمد عطية، رحمه طارق سعد ،عالياء عرفه قاسم ،سهيله مصطفي عبدالرحمن ، اسماء احمد فتحي ، محمد سعيد محمد ، مكاريوس اسحق فؤاد ، عبدالله محمد محمد، إخراج محمد سامح .



وكان العرض قد قدم أمس للجمهور بمركز شباب حي بحري بقرية الغنايم، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمهرجان الذى يسعى لنشر فنون المسرح لأهالي كافة القرى.

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