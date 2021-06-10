تحور داخل جسدها 30 مرة.. سيدة تسجل إصابة مرعبة بكورونا

تشهد معظم الدول الأفريقية نقص في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بسبب نقص الإنتاج العالمي للقاحات حتى الأن.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت جنوب إفريقيا حالة مرعبة من الإصابة بالفيروس لسيدة ظل الفيروس يتحور داخل جسدها لمدة 7 أشهر متواصلة.

وأضافت الصحيفة، إن السيدة البالغة من العمر 36 عاما كانت تعاني في الأصل من فيروس نقص المناعة المكتسبة المسمى "HIV"، مما زاد من أعراض كورونا بجسمها ولم يتمكن الجهاز المناعي لها محاربة المرض.

أصيبت المرأة بكورونا في شهر سبتمبر من العام الماضي، 2020، ولكنه لم يصبها ويرحل كما هو المتعارف عليه في بعض الحالات، لكنه ظل يتحور ويتغير جينيا أكثر من 30 مرة داخل جسدها خلال فترة 7 أشهر كاملة.

وقال فريق البحث من جامعة كوازولو ناتال في ديربان، إن النتائج تقدم أول دليل حقيقي على أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "HIV" غير المعالج، يمكن أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف يسمح لفيروس كورونا بالتجذر والتحول إلى متغيرات قاتلة يمكن أن تنتشر للآخرين.



وتقدر الأمم المتحدة أن 7.5 مليون بالغ وطفل في جنوب إفريقيا مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وبمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة، يبدأ الفيروس في مهاجمة وتدمير الخلايا المناعية التي تحمي الجسم عادة من العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى مرض الإيدز المميت.