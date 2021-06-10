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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم تحديثات بي إم دبليو X3 وX4 لموديلات 2022 الجديدة

BMW
BMW

أعلنت شركة بي إم دبليو BMW لصناعة السيارات الألمانية عن بدأ إنتاج سيارات الكروس اوفر X3 و X4 في شهر أغسطس القادم، مع العمل بتوصيلها خلال أسابيع لدول لأوروبا، وقبل حلول نهاية هذا العام لباقي الأسواق العالمية.

وأظهرت شركة بي ام دبليو مواصفات X3 وX4 موديلات 2022 الجديدة، و تتميز بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 248 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر. 

وتتمتع المقصورة الداخلية لموديلات X3 وX4  بشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش أو 12.3 إنش حسب الاختيار، ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

ويأتي الشكل الخارجي بشبك أمامي كبير الحجم، ولكن يختلف عن حجم الشبك المستخدم في الفئة الرابعة وi4 وغيرهم، وعملت علي إعادة ترتيب وتصميم الكونسول الأوسط .

وضعت شركة بي إم دبليو لصناعة السيارات الألمانية تصميم رائع للاكصدامات ، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية LED ومصابيح خلفية LED جديدة مع تقديم ألوان جديدة للخارجية.

والجدير بالذكر أن بي ام دبليو قد ذكرت في وقت سابق، أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 8% لتصل إلى 2.3 مليون سيارة، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه إيراداتها من 104 إلى 99 مليار يورو، وأرباحها بنسبة 25% لتصل إلى 3.86 مليار يورو.

ومن المتوقع حدوث تعاف ملحوظ في نتائج أعمال BMW العام الحالي، لا سيما التراجع الذي سجلته في الإيرادات والأرباح في العام الماضي بسبب جائحة كورونا .

BMW بي إم دبليو الكروس اوفر السيارات الألمانية الألماني

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