هل تتجه للغناء .. نيللي كريم ترد: بتبسط بيه

يبدو أن الفنانة نيللي كريم تتجه قريبا لتقديم مزيد من الأعمال الغنائية بعد المهرجانين التي قدمتهما مع فريق المدفعجية في تتر مسلسل 100 وش، وأغنية دولا دولا.

وقالت نيللي كريم إنها لا تستبعد تقديم مزيد من الأعمال الغنائية في لقاء لها مع برنامج إنسايدر بالعربي، موضحة إنها تقوم ببعض الأمور من أجل المتعة.

وعن توجهها للغناء خلال الفترة القادمة قالت نيللي كريم:" ليه لأ.. في حاجات بعملها وبتبسط بيها".

غنى فريق المدفعجة من قبل تتر مسلسل بـ 100 وش من إنتاج شركة العدل جروب، وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني قبل الماضي، ثم قدموا أغنية أخرى مع نيللي كريم باسم دولا دولا.

وكشف فريق المهرجانات المدفعجية عن تحضيرهم لفيلم يحكي قصة حياتهم ومشوار صعودهم من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.