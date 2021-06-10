المنتخب الأولمبي يكشف خطته لاختيار الثلاثي الكبار ومشاركة لاعبي الأهلي

كشف زغلول صيام منسق منتخب مصر الأولمبي، اختيار شوقي غريب المدير الفني 14 لاعبًا من الكبار في قائمة المنتخب استعدادًا للأولمبياد بطوكيو .

وقال زغلول خلال تصريحات عبر برنامج "البلدوزر" على قناة "الشمس": "شوقي غريب وضع 14 اسمًا من اللاعبين الكبار ليختار منهم ثلاثة أو أقل، ومن ضمنهم محمد الشناوي من الأهلي، ومحمد أبو جبل وطارق حامد من الزمالك، وأحمد حجازي المحترف ضمن اتحاد جدة السعودي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "محمد صلاح أبدى رغبته في الانضمام إلى المنتخب في الأولمبياد، وهو نفس ما فعله مصطفى محمد في جالطة سراي، ولكن أندية الثنائي هي التي ستحدد مصير انضمامهما ، المنتخب يركز في الوقت الحالي، وجميع اللاعبين يستعدون بشكل جيد للبطولة".

وأكمل: "شوقي غريب وضع كافة الخطط لبدلاء محمد صلاح أو مصطفى محمد، كما أنه وضع خطته بشأن لاعبي المنتخب في الأهلي، خاصة أن نهائي إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، وسيكون المنتخب الأولمبي في الفقاعة".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع جنوب إفريقيا، ودياً، غدًا الخميس، خلال المعسكر المقام في الفترة الحالية، قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.