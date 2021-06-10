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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول ٤٠٠ متر وبعرض ١٥ متر فى الاتجاه الأيسر للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.

 

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ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف. 


وأوضح " الهجان" أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي ٣ كم  تقريبا.


وأشار الى أن أعمال التطوير ستبدأ من أم  بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة  60 مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.


وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتم التنفيذ على عدة قطاعات على التوالي بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمى الطريق مضيفا أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أى تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدي إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مروراً بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها .


ووجه "الهجان" للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها ، مشيداً بما قامت به الهيئة من البدء الفوري في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيداً لبدء الأعمال.

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