الأهلي يرفع حالة الطوارئ ويعود للتدريبات اليوم استعدادا للترجي

رفع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برادس.

ويعود أبناء الرداء الأحمر للتدريبات اليوم، الخميس، باستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت قرابة الــ6 أيام قضاها أغلبهم خارج القاهرة لكسر حدة ملل التدريبات والمعسكرات ورحلات السفر الطويلة التي تخللها ضغط هائل للمباريات طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يصل بيتسو موسيماني المدير الفني، وجهازه المعاون اليوم للقاهرة قادماً من بلاده بعد إجازة قصيرة قضاها هناك برفقة أسرته بناءً على إذن من محمود الخطيب رئيس النادي، ولم يحدد المدرب موقفه من قيادة المران اليوم، وإن كان المؤكد هو تواجده في تدريب الغد الذي سيكون مغلقاً ختي موعد السفر الي تونس يوم الثلاثاء المقبل علي متن طائرة خاصة.

وكشف الجهاز الفني أن لاعبي المنتخب الأوليمبي سوف ينتظمون في التدريبات الاثنين المقبل، وهم أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى شوبير وناصر ماهر وصلاح محسن، بينما يخوض طاهر محمد طاهر برنامجا تأهيليا بالنادي بعد خروجه من حسابات شوقي غريب المدير الفني لأحفاد الفراعنة، بداعي الإصابة.