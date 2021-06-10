السبت.. المركز القومي للسينما يقيم عرضا خاصا لأفلام وحدة دعم الشباب

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" احتفالية خاصة بنادي سينما الشباب وذلك لإقامة عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "البطاطا" للمخرج "محمد البدرى" وفيلم "فرحه" للمخرجة "جيهان إسماعيل" وهي أفلام من إنتاج الوحدة.

يأتي ذلك بحضور لفيف من النقاد و السينمائيين ومنهم المخرج الكبير "علي بدرخان" و"عادل قطب" والدكتور "محمد عسر" والفنانة "مادلين طبر" والفنان "شريف خير الله" والمنتجة" نيفين كامل" والفنان" أشرف سرحان" ودكتور "علاء عبد العزيز"



الدكتور "محمد شيحة، الدكتورة "نبيلة حسن" ، الدكتورة" عبير فوزى" والفنان" محمود متولى"

و عقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي" طارق الشناوي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست "محمد الباسوسي" تحت إشراف الناقد السينمائي "أحمد عسر" وعضويه كل من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

و تهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.