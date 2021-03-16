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فن

صور.. احتفال المركز القومي للسينما بعيد الأم بنادي سينما المرأة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" مساء أمس الإثنين إحتفالية خاصة بعيد الأم خلال فعاليات نادي سينما المرأة. 

حيث تم عرض الفيلم التسجيلي" حياة طاهرة  وست الحبايب" للمخرج مهند  دياب و الفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف و الفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام و الحاصل علي افضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي. 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور 


يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب و تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على 

و تقام فعالياته مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.


صور..إحتفال المركز القومي للسينما بعيد الأم بنادي سينما المرأة


أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" مساء أمس الإثنين إحتفالية خاصة بعيد الأم خلال فعاليات نادي سينما المرأة. 

حيث تم عرض الفيلم التسجيلي" حياة طاهرة  وست الحبايب" للمخرج مهند  دياب و الفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف و الفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام و الحاصل علي افضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي. 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور 


يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب و تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على 

و تقام فعالياته مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.
صور..إحتفال المركز القومي للسينما بعيد الأم بنادي سينما المرأة


أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" مساء أمس الإثنين إحتفالية خاصة بعيد الأم خلال فعاليات نادي سينما المرأة. 

حيث تم عرض الفيلم التسجيلي" حياة طاهرة  وست الحبايب" للمخرج مهند  دياب و الفيلم الروائي القصير ثلاث ساعات قبل منتصف الليل للمخرج مهند الكاشف و الفيلم التسجيلى ذاكرة النسيان للمخرجة دنيا سلام و الحاصل علي افضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الاسماعلية للافلام التسجيلة والروائية القصيرة الدولي. 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور 


يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب و تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على 







صور.. احتفال المركز القومي للسينما بعيد الأم بنادي سينما المرأة
صور.. احتفال المركز القومي للسينما بعيد الأم بنادي سينما المرأة
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