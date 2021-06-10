بشرى لمرضى السرطان .. تعرف عليها

دواء جديد

كلما زاد انتشار الخلايا السرطانية ، كلما أصبح القضاء عليها أكثر صعوبة لذا تميل أبحاث السرطان إلى التركيز على إيجاد طرق أو عقار أكثر فاعلية لتدمير الأورام السرطانية خاصة وأنه كلما زاد انتشار الخلايا السرطانية ، كلما أصبح القضاء عليها أكثر صعوبة.

عندما يتعلق الأمر بالخلايا السرطانية ، فإن حركتها المتزايدة تساهم في قدرة السرطان على الانتشار في الجسم

أمضى باحثون من ست مؤسسات - بما في ذلك جامعة أوريجون للصحة والعلوم (OHSU) في بورتلاند ، وجامعة شيامن في الصين ، وجامعة شيكاغو في إلينوي ، وجامعة نورث وسترن في إيفانستون ، إلينوي - سنوات في محاولة للعثور على عقار يثبط الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة المحيطة.

عقار يثبط الخلايا السرطانية

وفقا لموقع ميديكال نيوز فأن كافة أنواع السرطانات إذا تم اكتشافها في وقت متأخر يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء جسمك .

وقد وجد الدكتور بيرجان وزملاؤه عقارًا يسمى KBU2046 وهو قادرًا على تثبيط حركة الخلايا البشرية لسرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

لفت البروفيسور بيرجان الى أن العقار يساعد على التحكم في انتشار السرطان ، مؤكدا أن كل الأدوية لها آثار جانبية وفى المقابل يلعب عقار KBU2046 أدوارًا حيوية في تدعيم وظيفة الخلية ويمكن أن تساعد في حمايتها من التدهور.