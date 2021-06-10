مباحثات مكثفة لرئيس العربية للتصنيع مع سفيري رومانيا وجنوب إفريقيا

توطين التكنولوجيا العالمية

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير جمهورية رومانيا ميهاي ستيفان ستوبارو، وسفير جنوب إفريقيا بالقاهرة نتسيكي ماشيمباي، لتفعيل سبل تعزيز لتعزيز الشراكة ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في مجالات التصنيع المختلفة.

تناول اللقاء عرض رؤية خلال المباحثات العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

بحث اللقاء تعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها الإتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي والإلكترونيات وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد، أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة وايضا الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الرومانية والجنوب أفريقية سيعمل علي إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين البلدين.

ولفت التراس إلى أن العلاقات مع رومانيا وجنوب أفريقيا تشهد تطوراً إيجابياً وتقدما في إقامة شراكات صناعية في مختلف مجالات التصنيع ، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر , مشيدا بتميز المؤسسات والشركات الكبري الرومانية والجنوب أفريقية بالخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة وفقا لمعايير الجودة العالمية والتحول الرقمي .

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات بالدولتين ، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز آليات الإدارة الرقمية للماكينات وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الإمكانيات والقدرات التصنيعية لتنفيذ المشروعات المشتركة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة , فضلا عن دراسة زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والأفريقية والعربية.

وأكد رئيس العربية للتصنيع، بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة , حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

من جانبه، أشاد ميهاي ستيفان ستوبارو، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وأكد السفير الروماني أهمية التعاون لتدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب في مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

بدوره، قال نتسيكي ماشيمباي، إن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات , جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الجنوب أفريقية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد " ماشيمباي " بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية وخططها الطموحة لتعزيز آليات التحول الرقمي والإدارة الآلية للماكينات، وهو ما يشجع كبري الشركات الجنوب أفريقية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.