حب من النظرة الأولى.. حفل عشاء وراء حكاية زواج الملك عبدالله والملكة رانيا

ذكرى زواج الملك عبدالله و الملكة رانيا

"دائما الأحب علي قلبي، عيد زواج سعيد سيدنا"٠٠ بتلك الكلمات النابعة من القلب هنأت الملكة رانيا زوجها الملك عبدالله العاهل الاردني بعيد زواجهما ال١٩ ، اليوم في ١٠ يونيو؛ ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها بزوجها الملك علي حسابها الرسمي علي موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام .

قصة زواج الملك عبدالله و الملكة رانيا

التقت الملكة رانيا بالأمير عبد الله أكبر أنجال الملك حسين خلال حفل عشاء في يناير 1993، ومن هنا فرض الحب نفسه من النظرة الأولي ، وكانت الملكة رانيا في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان عبد الله 31 عامًا.

وبعد مرور شهرين من اللقاء الأول ، أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو 1993.

تفاصيل اللقاء الأول

كشف الملك عبدالله بنفسه تفاصيل قصة حبه للملكة رانيا في كتاب له بعنوان "فرصتنا الأخيرة" حيث روى الملك قائلاً إنه بعد مرور شهرين على خدمته في المعسكر الصحراوي كقائدٍ لكتيبة المدرعات الملكية الثانية، عاد الى المنزل، لتتصل بها شقيقته الأميرة عائشة، وأصرّت على حضوره عشاءً بسيطاً في منزلها، فلبّى الدعوة في أغسطس عام 1992.

وتعرف الأمير على رانيا الياسين على مائدة العشاء، حيث كانت مع صديق أخته، وسُحر بجمالها منذ النظرة الأولى، وقال في كتابه: "ما إن وقع عليها نظري حتى قلت في نفسي: "ما أجملها"!.

زواج الملك عبدالله و الملكة رانيا

كان حفل زفاف الملك عبدالله و الملكة رانيا بمثابة عيد قومي، فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب.

ارتدى عبد الله بدلته العسكرية لأنه في ذلك الوقت كان يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة؛ في حين ارتدت رانيا فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد Bruce Oldfield.

رافق العروس خمس فتيات صغيرات. كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء. أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان.



وأنجب الملك عبدالله و الملكة رانيا أربعة أبناء هم الأمير الحسين (ولي العهد)، و الأميرة إيمان و الأميرة سلمى و الأمير هاشم.