داخلها مخدر.. ضبط مستلزمات سجائر إلكترونية مهربة مع راكب في المطار

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب بحوزته كميه من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا المخدر، بحوزة راكب قادم من قطر.

أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد نسيم إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 26 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخل عدد منها سائل الماريجوانا المخدر.

أمر أسامه محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

صورة من الضبطية