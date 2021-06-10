13 يونيو .. بدء امتحانات الدراسات العليا لخدمة اجتماعية حلوان

بدأت الجامعات امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 /2021 لمرحلتى البكاليرويس و الدراسات العليا و التى تقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الإصابات بفيروس كورونا .



لذلك راعت جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها لجداول الامتحانات عدم حدوث أى تكدس أو زحام أثناء الامتحانات، و الحرص على تطبيق إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا .



وصرح مسؤولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن بدء امتحانات الفصل الدرسى الثانى لمرحلة الدراسات العليا ابتداء من يوم 13 يونيو ٢٠٢١ و انتهائها يوم 27 يونيو ٢٠٢١ ، على ان يكونالفارق بين الامتحان و الاخر 3 ايام على الاقل .



وأشار مسؤولو شئون الطلاب إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على فترات حتى لا يحدث تكدس او زحام حيث سيتم عمل الامتحانات على فترتين فترة صباحية من التاسعة صباحا حتى ١١ ظهرا و فترة مسائية من ١٢ ظهرا حتى ٢ مساء .



وشددت إدارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثالثة .



وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضيف كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها ويجب على الطلاب الالتزام بهذه المحظورات حتى لا يتعرضون للمساءلة أو يحولون لمجلس تأديبي.

ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى.



1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

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2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش.

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط.

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل.