أخبار الفن| فاطمة كشري: أشكر الرئيس السيسي على تدخله لعلاجي .. إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها على النحو الآتي:

التونسية سامية الطرابلسي بتشهق على الملوخية.. وهكذا تعاملت مع سائق ميكروباص وقف أمامها فجأة

حلت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت عن حبها للطبخ، والمواقف التى تعرضت لها في مصر خلال تعلم القيادة، وكيف تقوم بعمل الملوخية، ورأيها في التيك توك وتعامل الجمهور معه، كما كشف عن هوايتها.

بعد وفاته بكورونا.. روتانا تنعى الملحن السعودي طلال باغر

نعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الملحن السعودي الراحل طلال باغر، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 10 يونيو، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

فاطمة كشري: أشكر الرئيس السيسي على تدخله لعلاجي

أكدت الفنانة فاطمة كشرى في تصريح لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالتكفل بعلاجها ومتابعة حالتها الصحية، وقالت: "أشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة .. فهو أب لكل المصريين ويبذل كل طاقته لخدمة جميع المواطنين ".

بعد شفائه من سرطان الرئة.. إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

فاجأ الفنان زكي فطين عبدالوهاب ، أصدقاءه ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخبر إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة.

أحمد حاتم يعود بـ الهرم الرابع من خلال إعلان موسى

التريلر الجديد لفيلم موسى قدم لقطة مثيرة لجمهور أحمد حاتم، وخاصة محبي فيلمه الهرم الرابع الذي قدمه في 2016، من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وفيه لعب دور الهاكر يوسف الذي يمكنه اختراق أي كومبيوتر أو هاتف ذكي، لكنه يخصص خبراته هذه لمحاربة عصابات التهريب والمخدرات ورجال الأعمال الفاسدين، ويقوم بهذا تحت اسم وشعار "الهرم الرابع"، لكن في نهاية الفيلم تنكشف شخصيته الحقيقية فيضطر للتخفي بأن يذوب تماماً وسط الناس.