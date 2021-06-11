نصر الدين: إذاعة القرآن الكريم تقدم محتوى تنوريا ومعتدلا

قال كمال نصر الدين، مذيع أول بإذاعة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم، هي درة التاج فى الإعلام المصرى، ومنصة للدفاع على ما يثار من فتن.



وأضاف نصر الدين خلال حواره مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، أن إذاعة القرآن الكريم هي إذاعة الوسطية والاعتدال.



ولفت مذيع أول بإذاعة القرآن الكريم،أن قراء القرآن الكريم قديما لهم نصيب الاسد فيما يتم إذاعته.

وأشار نصر الدين، أن إذاعة القران الكريم، تقدم محتوى يرد على كل ما يذاع ويمس أمن الوطن، بـ محتوى تثقيفى تنويرى.

ويقدم برنامج النهار حلقة خاصة داخل أروقة الإذاعة المصرية بمناسبة عيدها الـ 87.