خالد عكاشة: مصر بذلت مجهودات كبيرة لصياغة استراتيجية حماية أمنها القومي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في صياغة استراتيجية متكاملة لحماية أمنها القومي منذ 2014 وحتى الآن.

وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة المصرية بدأت في تنفيذ استراتيجية حماية الأمن القومي المصري في أصعب لحظة ممكنة وهي عام 2014 ".

وتابع خالد عكاشة: "مصر تواجه تهديدات من كافة الجهات الاستراتيجية الأربعة ومصر كانت وسط إقليم مضطرب ومشتعل، ومصر بدأت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ونفذتها على أكمل وجه".

وأكمل خالد عكاشة: "القيادة السياسية اتبعت سياسية المكاشفة مع الشعب الصري من أجل إحداث التنمية وصياغة معادلة الأمن القومي"، مضيفا: "الدولة استهدفت أن يكون للنظام المصري رقم صحيح داخل الإقليم".

ولفت خالد عكاشة : "مصر استهدفت إعادة صياغة معادلة الأمن القومي المصرية لتوفير حياة آمنة للمصريين بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات".