الوطنية للإعلام: ما أثير عن مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة عار تماما عن الصحة

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا ردا على ما أثير في أحد البرامج الفضائية اليوم وما تم تناوله عن مستحقات أصحاب المعاشات من الهيئة الوطنية للإعلام هو كلام عار تماما عن الصحة والمصداقية وكان يجب تحري الدقة قبل العرض والتناول.

وأشار البيان أن الهيئة الوطنية للإعلام لا تألوا بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم كما أشاع مقدم البرنامج، بل تمت مقابلة من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئة وبحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين وتفهم جيدا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهاية الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، لذلك ظهرت المشكلة وهو ما تم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق للعاملين.

وأكد، وبعد دراسة من خلال خبير أكتوارى كانت نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهر واحد فقط مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته الوطنية للإعلام وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكي يصرف العاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة.

وتابع، «وما تم سداده من مستحقات حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢١ مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف علي الترقيات والتسويات وتنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهه العجز والصرف علي مختلف البنود والعلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة».

وأيضا، «ما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المؤداة لمختلف وزارت وهيئات الدولة».

وأكدت الهيئة أنه انطلاقا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين تقوم الوطنية للإعلام بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا والتى كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكل أعباءً إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ ملايين جنيه شهريا، وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا».

و أكد بيان الهيئة الوطنية للإعلام، «أننا نحترم ونقدر كافة العاملين بالوطنية للإعلام ونبذل الجهود من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، وتدعو الوطنية للإعلام أبناءها إلى التكاتف لحل كافة المشكلات والنهوض بالعمل».