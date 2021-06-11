الداخلية تضبط أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية .. فيديو

في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجرمية، وردت معلومات للوحدة مباحث قسم المطرية، باحتجاز شخص بأحد العقارات وسماع صياحه من أحد حراس العقارات، وعلى الفور تم الانتقال محل البلاغ وبمداهمة الشقة امكن تحرير الشخص وضبط 3 متهمين والذي بفحصهم تبين وجود خلافات بين أحد المتهمين والمجني عليه.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط (سائق– مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبصحبتهم (حداد "المختطف" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

بسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكي، واستخدامها فى تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالي "قيمة إصلاح السيارة"

مما أثار حفيظته، وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقي المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة في تهريب المواد البترولية"، اختمر في ذهنه فكرة إستيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة.. وعليه فقد قام وباقى المتهمين بإستيقاف السيارة وصرف قائدها واستدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، واحتجازه على النحو المُشار إليه.



وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى تحديد وضبط باقي المتهمين.