عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستتحول لفيلم سينمائي.. تركي آل الشيخ يحتفل بصدور أول رواية له

صدى البلد

احتفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،  بصدور أول رواية له بعنوان "تشيللو"  والتي ستتحول لفيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، وسيباع الكتاب بدولار واحد في كل أنحاء العالم دعما للثقافة.

 

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع صورة لروايته وعلق قائلا: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله ... وستتحول الى فيلم سينمائي قريبا ".
 

وانطلقت ، أمس، بطولة "عيشها بلا حدود" ، في المملكة العربية السعودية،  برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي تُعد جزءًا من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" الذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.

 

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ وتعمل البطولة على توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية، و تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا حول العالم.

فيروس كورونا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مجلس إدارة الهيئة فيروس كورونا ا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة

أمريكا تهدد إيران بسبب تحركات سفنها في المحيط الأطلسي

عواد يعلن ارتدائه قميص ١٣ عقب رحيل ساسي عن الزمالك

نظرة عامة على شاحنة فورد الصغيرة .. مافريك 2022| صور

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

حصيلة رسوم التصاريح والغرامات.. 10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ