ستتحول لفيلم سينمائي.. تركي آل الشيخ يحتفل بصدور أول رواية له

احتفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بصدور أول رواية له بعنوان "تشيللو" والتي ستتحول لفيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، وسيباع الكتاب بدولار واحد في كل أنحاء العالم دعما للثقافة.





ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع صورة لروايته وعلق قائلا: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله ... وستتحول الى فيلم سينمائي قريبا ".



وانطلقت ، أمس، بطولة "عيشها بلا حدود" ، في المملكة العربية السعودية، برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، التي تُعد جزءًا من الحدث الخيري العالمي الأكبر في الرياضة الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" الذي تقيمه المملكة للعام الثاني على التوالي، وتم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ وتعمل البطولة على توفير محتوى ترفيهي يمزج بين عالم الفن والمشاهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية، و تستكمل "عيشها بلا حدود" هدف المبادرة الخيري في التبرع بمجموع الجوائز البالغ 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك بالتوعية بأهمية توفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجًا حول العالم.