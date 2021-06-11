كريم فهمي: فكرة فيلم ديدو لم تقدم من قبل في الشرق الأوسط

كشف الفنان كريم فهمي، عن رد فعله عن عرض فكرة فيلم "ديدو" ، قائلا: " لما عرضوا عليا فكرة فيلم عن رواية عقلة الأصبع كان عندي تخوف بسبب الإنتاج".



وأضاف “كريم فهمي” خلال حواره ببرنامج “lite show” المذاع على قناة “الحياة”: سبب التخوف كان فكرة تنفيذ الفيلم، بشكل صحيح ويليق بالوطن العربي..متابعا: فكرة علقة الاصبع متعملتش في الشرق الأوسط قبل كدا".



وأوضح: الموضوع مكلف وفكرة توافر الإمكانيات والمعدات كانت مقلقة، ولكن بعد التحدث مع شركة الإنتاج وافقت على الفيلم، مضيفا: “إحنا كنا محتاجين وقت وفلوس عشان ننتج فيلم بهذا الشكل”.



وأشار إلى أن فيلم "ديدو" أستغرق كتابة لمدة عام، موضحا أن فترة ما قبل وما بعد التصوير كانوا الأصعب من حيث التنفيذ الخاص بالجرافيك.

