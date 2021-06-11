الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي ترفض فتح مطار صنعاء

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إن مليشيات الحوثي الإرهابية ترفض فتح مطار العاصمة صنعاء إلا بشروطها.

وأضافت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": ": قدمنا تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكل المواطنين وليس لتحويل المطار لمنفذ عسكري وأمني".

وتابعت: "لم نغلق ميناء الحديدة ولكن علقنا الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثيين لكافة الإيرادات".

وطالبت الحكومة اليمنية بتأمين إيرادات ميناء الحديدة وضمان وصولها للموظفين وبالسعر العادل للمواطنين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها إن الحوثيين شرعوا في أعمال التجديد في مطار صنعاء، حيث تستعد الحركة لإعادة فتح محتملة للمطار، في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن أعمال البناء بدأت في بعض أجزاء المطار الذي أغلق أمام الرحلات الجوية منذ عام 2015، باستثناء رحلات الأمم المتحدة.

وقد استهدف المطار عشرات المرات بضربات جوية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الست الماضية، بعد اتهام الحوثيين باستخدام المطار لتهريب الأسلحة.