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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسين أبو العطا: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة سطرها الجيش والشعب

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

هنأ المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن ملحمة أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم العزائم في التاريخ الحديث، وعلامة فارقة جسدت صلابة الإرادة المصرية، وشاهدًا خالدًا على عبقرية التخطيط العسكري وبسالة الجندي المصري الذي حطّم الأسطورة واسترد العزة والكرامة والأرض الوطنية الشريفة.

روح أكتوبر لم تكن مجرد نصر عسكري خاطف 

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن روح أكتوبر لم تكن مجرد نصر عسكري خاطف في معركة استعادة سيناء، بل هي منهج وعقيدة عمل ممتدة عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن تلك الروح هي ذاتها التي تسري اليوم في معركة البناء والتنمية والتطوير الشامل التي تخوضها الدولة المصرية لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتجاوز التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة بثبات واقتدار.

ولفت إلى أن التلاحم التاريخي بين الشعب المصري وقواته المسلحة كان ولا يزال الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات والمخططات التي تستهدف أمن مصر واستقرارها، موضحًا أن التاريخ أثبت أن مصر حين تتحد قيادةً وشعبًا وجيشًا لا يقف أمامها مستحيل.

ووجه تحية إجلال لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن وصونًا لكرامته، داعيًا الأجيال الجديدة إلى استلهام دروس نصر أكتوبر في العمل والإخلاص والالتفاف حول مؤسسات الدولة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

حسين أبو العطا انتصار أكتوبر الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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